(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 Balneari, Nappi (Lega): no a direttiva che mette a rischio categoria

“Porteremo a termine la battaglia al fianco dei balneari contro la direttiva Bolkestein che mette a rischio il lavoro e il futuro di tante famiglie”. Lo dichiara Severino Nappi delegato da Matteo Salvini a rappresentarlo nell’incontro con gli operatori balneari presso il Lido Azzurro di Torre Annunziata. Il segretario della Lega ha dovuto raggiungere Roma per affrontare urgentemente il dossier energia. “Abbiamo assicurato ai lavoratori che, con i decreti che saranno attuati dal prossimo Governo di centrodestra, non dovranno più temere il ricatto di una concorrenza sleale alimentata da una sinistra complice, e che vorrebbe spazzare via le nostre imprese”. Conclude il consigliere regionale Nappi, responsabile federale della Lega per la campagna elettorale per le elezioni Politiche della Regione Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi Consigliere Regionale Lega Campania

Coordinatore Lega Città Metropolitana di Napoli