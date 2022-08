ELEZIONI. TRANCASSINI (FDI): COLOSIMO DENUNCIA MARCIO AFFARI PD, PAURA SENSI FONDATA

(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 “Per Sensi i problemi non sono ‘la truffa delle mascherine’, i concorsi truccati promossi per dirigenti e amministratori, gli arresti di autorevolissimi esponenti del Pd, le dimissioni dell’ex Capogabinetto di Zingaretti e di Gualtieri. Il problema è la Presidente della Commissione Trasparenza della Regione Lazio, votata anche dal centrosinistra, che si candida in Parlamento. Se la paura del collega è che Chiara Colosimo agirà con la stessa passione, competenza e onestà anche a livello nazionale, denunciando quanto accade di marcio in politica, gli posso confermare fin da ora che è fondata. Esprimo la mia solidarietà e rispetto per la grande maggioranza degli elettori Pd, i cui voti spesso vengono sfruttati per azioni di cui la magistratura si sta occupando”.

Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini deputato e coordinatore Regione Lazio di Fratelli d’Italia.

Roma, 25 agosto 2022

