(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 Elezioni: Mazzetti (FI-Centrodestra) nel Mugello sabato 27/08

: “A disposizione del territorio”

Firenze, 25 agosto. Sabato 27 agosto ore 17:00 Erica Mazzetti, candidata nell’Uninominale per il Centrodestra, sarà nel Mugello per incontrare i rappresentanti del territorio, visitando alcune aziende. “Un momento di confronto – spiega Mazzetti – su temi fortemente sentiti dal territorio come collegamenti e infrastrutture, essenziali per la creazione di posti di lavoro, e la sanità, vittima, nel Mugello come altrove, di politiche regionali sbagliate. Da non sottovalutare, inoltre, le aree interne, che meritano maggiore attenzione soprattutto sul fronte dei servizi. Sono punti che da sempre mi vengono sottoposti dai cittadini mugellani e che saranno la base per una proposta concreta, a disposizione del territorio”.