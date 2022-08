(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 ELEZIONI: GIACOMONI (FI), OBIETTIVO E’ FAR TORNARE FORZA ITALIA AL 20% CONVINCENDO INDECISI

“L’obiettivo ambizioso del presidente Berlusconi è quello di fare tornare Forza Italia al 20%. Può sembrare una follia ma in realtà non lo è perché i sondaggi dicono che il nostro partito ha un range che può andare dal 14 al 20%. Pertanto, oggi più che mai è il tempo di rimboccarsi le maniche”. Così il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, intervenendo all’incontro con i candidati del Lazio ed i quadri di FI a Roma, al quale hanno partecipato anche Paolo Barelli, Maurizio Gasparri, Alessandro Battilocchio e Maria Spena. “La nostra arma segreta è rappresentata dal fatto che il Presidente Berlusconi e’ tornato a disposizione di FI e della coalizione a tempo pieno. Se cinque anni fa Forza Italia ha preso il 14%, con il Presidente Berlusconi all’epoca impossibilitato a candidarsi per colpa della legge Severino, ora con lui di nuovo in campo e capolista al Senato anche nel Lazio possiamo solo crescere. Per passare dall’essere candidati a diventare eletti dobbiamo fare solo una cosa: impegnarci al massimo convincendo tutti gli indecisi e coloro che non vorrebbero andare a votare. Sono loro ad essere determinanti per vincere e per far sì che Forza Italia torni ad essere trainante nel centro destra e nel governo”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/