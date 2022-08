(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Elezione: Piero De Luca (Pd), autonomia leghista spacca il Paese

“Possiamo vincere le elezioni. La campagna elettorale entra ora nel vivo. Dobbiamo mostrare le differenze dei programmi e di visione: la destra ha strizzato l’occhio ai No vax, non ha votato il Pnrr, vuole la Flat Tax, ingiusta e insostenibile, nega i diritti. Noi proponiamo salari minimi, taglio delle tasse sul lavoro, attenzione ai giovani e all’ambiente. Sul Mezzogiorno: la Lega vuole l’autonomia differenziata che nasconde una vera secessione, noi vogliamo un’autonomia che non spacchi il Paese. In campagna elettorale dobbiamo parlare di questi temi”, cosi Piero De Luca, vice capogruppo Pd alla Camera in un’intervista a La Stampa.

