Com.stampa – ELEZIONI: BOCCIA, PREVISIONI SALVINI? LE ASPETTAVAMO, PORTANO BENE

ELEZIONI: BOCCIA, PREVISIONI SALVINI? LE ASPETTAVAMO, PORTANO BENE

Non ha ancora capito che decidono gli elettori e non lui

“Eravamo in trepidante attesa per le solite previsioni di Salvini che, per fortuna, anche questa volta sono arrivate, un po’ in ritardo questa mattina da Frosinone ma sono arrivate e, com’è noto per il Partito Democratico sono un toccasana. Negli ultimi appuntamenti elettorari aveva previsto il 7-0 per la destra alle regionali, il 4-1 nelle grandi città fino alla vittoria trasformatasi in sconfitta alle amministrative di due mesi fa. Per Salvini, in ogni campagna elettorale, la previsione, ormai diventata un’ossessione, è sempre la stessa: la sconfitta del PD. Alla fine decidono, per fortuna, sempre e solo gli elettori e decideranno anche questa volta sulla base delle proposte e dell’idea di Paese. O si sta di qua con l’Italia democratica e progressista o con Salvini nell’Italia chiusa dai fili spinati dei nazionalisti”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale.