AGRIGENTO : CONFISCA IMMOBILI, AUTOMOBILI E RAPPORTI BANCARI

(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 Con lo stesso decreto è stato, altresì, disposto e sono stati eseguiti il sequestro e la confisca, “per equivalente”, di nr.2 magazzini ubicati nel Comune di Realmonte, del valore complessivo di € 50.000,00,

BURGIO Giuseppe, che fu noto imprenditore nel campo della grande distribuzione alimentare operante in questa provincia ed in quelle limitrofe, salì alla ribalta delle cronache nell’anno 2016, allorchè fu tratto in arresto dalla Guardia di Finanza di Agrigento nell’ambito dell’operazione denominata “Discount”, in quanto gravemente indiziato del reato di bancarotta fraudolenta ed altri reati connessi, per i quali poi, nel maggio del 2018, fu condannato, con sentenza del Tribunale di Agrigento, alla pena di anni 8 di reclusione.