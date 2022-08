(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Ucraina: Casu (Pd), in marcia per la libertà, al fianco del popolo ucraino

“Dopo sei mesi di guerra, in marcia per la libertà a Roma al fianco del popolo ucraino nel giorno del 31° anniversario dell’indipendenza. Non arretriamo di un millimetro di fronte ai ricatti di Putin, continuiamo a sostenere insieme la democrazia e la libertà#StandWithUkraine”.