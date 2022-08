Serie A1 Softball 2022 – Resoconto, risultati e classifiche – Recupero 4^ giornata andata Bertazzoni Collecchio-Mia Office Blue Girls Pianoro

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Nel recupero della 4^ giornata di andata Bertazzoni Collecchio e Mia Office Blue Girls si dividono la posta in palio: gara uno va alla squadra bolognese (2-1) mentre le padrone di casa rispondono in gara due (6-1). Il Pianoro chiude la regular season con 17 vittorie ed il terzo posto nel girone A che vale il vantaggio del fattore campo in Coppa Italia.

Il Mia Blue Girls Office Pianoro puntella il terzo posto nel girone A vincendo, di rimonta e con lo stretto punteggio di 2-1, il primo match del recupero della serie della quarta giornata di andata contro il Bertazzoni Collecchio.

A Collecchio le lanciatrici Veronica Comar (vincente; 7IP, 3H, ER, 6BB, 11K) e Alessia Melegari (7IP, 2R, noER, 7K) danno vita ad una partita tirata ed altamente combattuta. Dopo diversi tentativi ed occasioni non perfettamente sfruttate da ambo le parti, il match si sblocca nella parte bassa del quinto inning con la formazione di casa, il Bertazzoni Collecchio, che segna per prima dopo aver riempito le basi con due eliminati. A valere il punto del momentaneo vantaggio è stata una base su ball in sei lanci guadagnata da Alessia Colonna.

Le padrone di casa, tuttavia, non riescono a mantenere il vantaggio con le bolognesi che rimontano prontamente nella parte alta del sesto inning partendo da un arrivo salvo in prima di misura da parte di Eva Trevisan. Successivamente, un tiro fuori misura dell’interbase di casa (terzo errore del match per Collecchio) rovina il tentativo di doppio gioco su una battuta di Priscilla Brandi (salva in prima) e sposta Eva Trevisan in terza, dove non resta troppo a lungo. Su una battuta interna di Clara Carati, infatti, la veterana del Pianoro dimostra la sua esperienza ed intelligenza “rubando” un punto alla squadra avversaria che non riesce ad effettuare in tempo l’eliminazione a casa dopo l’out in prima. Proprio quando il Collecchio sembra avvicinarsi alla conclusione dell’inning, a seguito dello strikeout su Sarah Bortolotti che vale il secondo out, il Pianoro si porta avanti con lo swing decisivo di Ambra Collina che spedisce il primo lancio del turno in battuta ai piedi del muro dell’esterno sinistro per il definitivo 2-1. Se Melegari non concede più nulla (a parte un singolo di Giulia Ferrari con due out nel settimo) lo stesso fa Veronica Comar che chiude la partita con sette out consecutivi tra quinto e settimo inning conquistando la vittoria numero undici.

Gara due offre vede il riscatto del Bertazzoni Collecchio, che risponde vincendo per 6-1 trascinato da una Arianna Paulson perfetta per le prime tre riprese e capace di mettere un freno alle Blue Girls. Inizio subito in quarta per la squadra di casa che segna tre punti nei primi due attacchi mettendo alle corde le bolognesi. I primi due punti arrivano con le basi piene: Beatrice Nannetti perde il confronto con Arianna Lori, passata in base con il settimo lancio, poi è una volata di Giulia Ravanetti presa al volo dall’esterno centro Di Pancrazio a valere il 2-0. Trascorre un inning ed il Collecchio va sul 3-0: con due out, Sarah Edwards – già protagonista di un leadoff walk e del primo arrivo a casa della partita, si presenta in base con un singolo e, tre lanci più tardi, su conto 0-2, un doppio di Alessia Colonna la trascina a casa. Il Pianoro si risveglia dallo shock soltanto nel quarto, rompendo la perfezione di Paulson con un singolo di Giulia Ferrari seguito da una base su ball a Caitlyn Nolan ed il singolo con punto battuto a casa di Priscilla Brandi. Ma la lanciatrice del Bertazzoni Collecchio torna in controllo e si toglie dai guai. La squadra di casa torna ad affondare nel quinto attacco dove arrivano altri tre punti con le battute di Arianna Lori (a basi piene) e di Giulia Ravanetti, che provoca anche un errore difensivo. Vantaggio decisamente rassicurante per Arianna Paulson che concede soltanto due valide – due singoli, di Brandi e Acanfora – tra sesto e settimo chiudendo la partita con 10 strikeout contro 2 basi su ball e sole 4 valide subite su 7 riprese complete.

Recupero 4^ giornata andata – mercoledì 24 agosto 2022

Gir. A: Bertazzoni Collecchio – Mia Office Blue Girls Pianoro 1-2, 6-1.

Classifiche:

Gir. A: Inox Team Saronno (17-7), .708; MKF Bollate (18-8), .692; Mia Office Blue Girls Pianoro (17-11), .607; Bertazzoni Collecchio (15-11), .577; Head Reborn Sestese (8-16), .333.

Gir. B: RheaVendors Caronno (18-8), .692; Poderi dal Nespoli Forlì (17-9), .654; Metalco Thunders Castellana (12-14), .462; Taurus-Donati Gomme Old Parma (10-16), .385; Nuoro Banco di Sardegna (7-19), .269; Bussolengo 2.0 (3-23), .115.

Nella foto (reperorio) la lanciatrice delle Blue Girls Pianoro Veronica Comar. Credit: Lynx.Productions