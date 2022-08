(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 SALARIO MINIMO, MATRISCIANO (M5S) A PD: ATTACCO A CONTE FUORI LUOGO, AVREBBERO POTUTO VOTARE LA LEGGE CON NOI

ROMA, 24 agosto – “Ieri il senatore Laus del PD ha attaccato il presidente Conte parlando di lacrime di coccodrillo per la mancata approvazione del salario minimo. Spiace dover puntualizzare, a chi ha fatto un pezzo di strada con noi, che questo attacco a Giuseppe Conte è davvero fuori luogo. I colleghi del Pd nelle commissioni competenti avrebbero potuto approvare con noi la legge sul salario minimo. Perché il PD ha presentato emendamenti per eliminare la soglia dei 9 euro che noi vogliamo fissare per legge? Credo che ai lavoratori servano risposte concrete e non spot elettorali. Invece di insultare forse il PD dovrebbe dire perché un salario ‘minimo’ dovrebbe essere inferiore a 9 euro lordi l’ora. Ricordiamo al PD e anche ai cittadini che il salario minimo fece il suo ingresso in parlamento già nel 2013 con una proposta di Nunzia Catalfo del M5S. A quell’epoca chi governava? Perché non è stato fatto nulla per approvarlo?

Le lacrime di coccodrillo probabilmente sono quelle del PD verso gli italiani che hanno dovuto subire riforme come il Jobs Act”.