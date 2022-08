(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 RISCHIO IDROGEOLOGICO, OCCHI E RAINIERI (LEGA): “REGIONE SOLLECITI AGENZIE DEL TERRITORIO PER PULITURA ALVEI FIUMI E CORSI D’ACQUA”

“È il momento di incrementare gli interventi di pulizia e sgombero di fiumi e torrenti per ridurre il rischio di esondazioni e alluvioni dovute non solo ai fenomeni estremi ma anche e soprattutto all’ingombro creatosi con la crescita incontrollata di arbusti e piante negli alvei”. È quanto chiedono con una interrogazione alla Giunta regionale i consiglieri regionali della Lega, Emiliano Occhi e Fabio Rainieri, Vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.

“Siccità e temperature elevate hanno provocato il costante prosciugarsi dei corsi d’acqua e quindi la proliferazione nei greti sia dei torrenti che dei fiumi di maggiore portata di arbusti di medie e piccole dimensioni, boscaglia ed erbacce. Addirittura nei fiumi di maggiore portata come il Po, sono emerse anche piante ad alto fusto sommerse dallo scorrere delle acque – hanno spiegato i due esponenti leghisti – Quando gli stessi corsi d’acqua dovrebbero tornare a riempirsi grazie alle auspicate piogge della prossima stagione autunnale, tutta questa flora selvatica ostacolerà il regolare deflusso degli stessi corsi d’acqua aumentando il rischio di esondazioni ed alluvioni che produrrebbero ulteriori ingenti danni ad un territorio già in pesante sofferenza. Nessuno peraltro può contraddire che la migliore attività per contrastare il rischio idrogeologico sia la prevenzione che comporta una costante cura del territorio e quindi opere di messa in sicurezza e di pulizia frequenti e accurate. La nostra richiesta all’amministrazione regionale di Bonaccini è quindi di intensificare questa attività di prevenzione finché si è ancora in tempo, e per questo le agenzie presenti sul territorio affinché programmino ed eseguano in breve tempo le opere di pulizia e di messa in sicurezza degli alvei dei torrenti e dei fiumi oltre che le opere di pulizia degli argini”.

