Polizia di Stato – Comunicato e video inversione di marcia pericolosa autostrada

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Al link il video dell’inversione del tir:

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/d11823be-23b8-11ed-bf18-736d736f6674

COMUNICATO STAMPA

Nel tardo pomeriggio di ieri, si èdimostrato ancora una volta efficace il dispositivo predisposto dalla Polizia di Stato e da Società autostrade per l’Italia per assicurare un tranquillo rientro a casa dei vacanzieri in questi giorni di fine agosto. Infatti,lungo il nodo autostradale di Genova si era creata una situazione di estremo pericoloa causa di un TIR e di un’auto che stavano effettuando una inversione a “U” prima di una galleria.

A quel punto è scattata la procedura di emergenza, con ASPI che ha avvisato i viaggiatori in transito del pericolo incombente tramite i pannelli a messaggio, mentre le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradaledi Sampierdarena e di Ovada si sono date da fare per rallentare i veicoli e per giungere quanto prima sul luogo del pericolo.

Il piano ha funzionato, tant’è che le manovre scellerate non hanno causato incidenti, con ambedue i conducenti bloccati poco dopo dalle pattuglie della Stradale.

L’autista del TIR, originario dell’Europa dell’est, è stato sanzionato con il ritiro della patente e una multa fino a 8.000 euro, cui si èaggiunto il fermo del mezzo per 3 mesi.

Stessa sorte è toccata al conducente dell’auto, uno straniero che l’aveva presa a noleggio.

Ma per loro non èfinita così, poichè i poliziotti stanno inviando un dossier alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova,in quanto ritenuti responsabili di attentato alla sicurezza dei pubblici trasporti.

“La manovra a dir poco scellerata di quei due conducenti, che hanno evidenziato un totale disprezzo per la sicurezza stradale,non rende giustizia ai tanti automobilisti e autisti professionali che, invece, sanno perfettamente che guidare non èuno scherzo, ma una cosa molto seria.” ha dichiarato Paolo Maria Pomponio, Direttore del Servizio Polizia Stradale, che ha aggiunto “come Polizia di Stato useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per impedire in futuro a quelle due persone di essere un pericolo per loro e per gli altri”.

Genova, 24 agosto 2022