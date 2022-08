(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Mercato dell’antiquariato in centro storico, definiti i luoghi di svolgimento

La giunta comunale ha approvato il percorso definitivo del mercato dell’antiquariato che si svolge in centro storico la seconda domenica del mese.

Attualmente la gestione e l’organizzazione del mercato dell’antiquariato è assegnata all’associazione Non ho l’età, attraverso bando pubblico, dall’1 ottobre 2019 al 30 settembre 2022.

Con Non ho l’età la manifestazione è cresciuta dal punto di vista della qualità degli operatori e della merce esposta con un riscontro positivo in termini di visitatori.

Non ho l’età con il supporto dell’amministrazione comunale è riuscita a dare continuità al mercato dell’antiquariato anche durante la pandemia attraverso l’applicazione delle norme di sicurezza previste attraverso la corretta gestione degli spazi per garantire il distanziamento.

Negli ultimi mesi la configurazione si è stabilizzata con la costituzione di un percorso fluido diventato definitivo.

Nel dettaglio al massimo sono previsti 166 posteggi, di dimensioni 4 per 3 metri, con 108 operatori professionali e 58 hobbisti che si collocano nei seguenti luoghi del centro storico: viale Roma, piazzale De Gasperi, piazza Castello, piazza Duomo, contra’ Garibaldi, piazzetta Palladio, piazza dei Signori e contra’ del Monte.

“Dopo anni di lavori siamo riusciti a stabilire una configurazione definitiva per il mercato dell’antiquariato che si svolgerà una volta al mese in tutto il centro storico, da viale Roma fino a piazza dei Signori – commenta l’assessore alle attività produttive -. Il risultato raggiunto è frutto di un’intensa attività che ha visto coinvolti il gestore, Non ho l’età, e gli uffici comunali. E l’apprezzamento del pubblico lo si può vedere dalle presenze sempre numerose nelle nostre vie e piazze del centro grazie anche alla qualità della merce esposta. Da quando ci siamo insediati abbiamo investito nella zona di Campo Marzo con politiche di rivitalizzazione con l’obiettivo di riportare stabilmente famiglie e bambini a vivere una delle aree più suggestive della nostra città sottraendole al degrado. E continueremo ad impegnarci su questo fronte. “

Dopo la consueta pausa estiva il mercato dell’antiquariato riprenderà domenica 11 settembre.