Mercati tematici di antiquariato: al via le manifestazioni di interesse – Comunicato stampa

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 24 agosto 2022

Mercati tematici di antiquariato: al via le manifestazioni di interesse

È stato pubblicato nella sezione “Documenti e dati/Bandi e avvisi/Altri bandi e avvisi” del portale istituzionale del Comune di Cagliari, l’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la realizzazione e gestione di mercati tematici di antiquariato e affini su area pubblica, previsti in Piazza del Carmine e Piazza Giovanni XXIII.

Le richieste pervenute successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle stesse, verranno prese in considerazione, in ordine di arrivo, unicamente qualora le aree oggetto dell’Avviso, offrissero ancora possibilità di utilizzo.

La realizzazione e gestione dei mercati, che avrà una durata compresa tra la data di affidamento e il 31/12/2023, è subordinata al previo rilascio di apposita concessione di suolo pubblico.

Con preghiera di diffusione