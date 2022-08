Lettera al direttore di un elettore deluso

(AGENPARL) – Roma, 24 Agosto 2022 – Ci scrive una lettera Peppino Labase che riceviamo e pubblichiamo.

Peppino Labase ci ricorda un po’ l’ironia con la quale Antonio Abanese, spiegava al popolo la sua campagna elettorale. Non potendo riprodurre le considerazioni colorite di questo misterioso interlocutore, che sia un elettore deluso dalla politica come tanti, o un candidato escluso, proponiamo il meme contenuto nella lettera, che segue il “pensiero filosofico” espresso dal cittadino laborioso, costretto a seguire il teatrino di una politica che come da citazione “egli considera fallimentare”. Come dice Peppino Labase, ora che abbiamo parlato dei massimi sistemi, posso tornare a lavorare in garage!”.