Lettera al direttore: Abbiamo ritrovato centro-sinistra e centro-destra nuovamente uniti attorno ad un tavolo, magari per lavorare su un progetto comune (a loro)

(AGENPARL) – Roma, 24 agosto 2022 – Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata.

Egregio Direttore,

Le inoltro questa email, ben sapendo di essere scontata ed ovvia.

Abbiamo vissuto due anni di “Matrix” o forse dell’altrettanto noto “The Truman Show”; ci hanno segregati in casa, limitato le libertà fondamentali, hanno violato la volontà e la capacità decisionale di coloro che non hanno ritenuto opportuno fidarsi di una scienza che, abiurando il metodo empirico e l’analisi dei fatti ha voluto ergersi a dogma inconfutabile.

Chi non si è piegato al diktat delle multinazionali è stato colpito ex art 1 Costituzione con l’impossibilità di recarsi al lavoro! Tutto questo per un virus, che quando ha causato morti, si è ritenuto opportuno procedere con metodo antiscientifico cremando i cadaveri e coprendo con il “segreto militare” la zona maggiormente interessata dai decessi; mentre, nel 99% dei casi, questo particolare virus, per palesarsi doveva essere scovato tramite tamponi oro-faringei!

Abbiamo superato la tensione emotiva dovuta all’appello del premier: «L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore».

Abbiamo superato l’impossibilità di un confronto scientifico sul tema, le violenze verbali; abbiamo superato i fatti di Trieste o delle piazze italiane…chi non ricorda i sistemi usati?

Poi, non abbiamo avuto il tempo di uscire dalla c.d. “pandemia” che in pochi giorni ci siamo sentiti tutti “ucraini”, mentre dopo 70 anni in pochi ci sentiamo “palestinesi”.

Abbiamo notato che nel 2022 la perfida Russia aveva invaso l’Ucraina, mentre rimanevamo sordi e ciechi al grido di dolore del Donbass che si era levato sin dal 2014!

Via con le sanzioni…faremo male all’orso! Lo ridurremo a più miti consigli…

Fino a quando ci siamo accorti che le sanzioni facevano più male a noi che all’orso!

Il gas ha subito un rialzo fino a 291 euro al megawattora. Le quotazioni del metano ormai stabili su livelli dieci volte quelli di un anno fa – dal mercato virtuale si ripercuotono sulla vita reale di imprese e famiglie – perché a questo prezzo fanno riferimento i fornitori che poi vendono concretamente il gas.

«In autunno si rischia il collasso», ha dichiarato Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti, che rappresenta 350 mila imprese di commercio, turismo artigianato e piccola industria. «Il caro bollette — spiega De Luise — sta diventando una variabile incontrollabile per tantissime imprese.

Il rischio è che il 10% delle imprese esca dal mercato, ovvero circa 90 mila attività per un totale di 250 mila posti di lavoro.” ( Corriere.it 24.08.2022)

Momento storico molto particolare quello attuale, ricco di tensioni politiche ed economiche: un debito estero americano molto importante, le dimissioni preannunciate di Fauci in prossimità delle elezioni di mid- term; il viaggio della Pelosi a Taiwan che crea frizioni con la Cina; I paesi BRICS che hanno chiaramente posto fine al mondo unipolare; un’Europa a conduzione d’oltreoceano e in modo approssimativo.

Non ho la presunzione di poter valutare il presente Pontificato o il settennato Presidenziale, preferisco lasciare l’ardua sentenza ai posteri!

In questo difficile scenario economico, si inserisce la figura del segretario di partito PD Enrico Letta che in data 22.08.2022 affida a Twitter il Suo messaggio alla Nazione : “Io lo penso e lo dico #VivaLe Devianze”! La controparte mediatica insorge e contesta l’affermazione.

In effetti basterebbe andare su un qualsiasi Dizionario della Lingua Italiana per comprendere l’oscenità di una tale affermazione fatta da un uomo pubblico, leader di partito politico….ma forse questo, è chiedere troppo alla politica!

Fortunatamente al meeting di Rimini, abbiamo ritrovato centro-sinistra e centro-destra nuovamente uniti attorno ad un tavolo, magari per lavorare su un progetto comune (a loro)!

Nel panorama politico italiano non trovo nessuno degno di fiducia! Non ho sentito parole chiare sul rispetto delle libertà garantite dalla costituzione.

Dopo anni di militanza nel centro destra, mi sembra di realizzare chiaramente che i due schieramenti in campo rappresentino le due gambe di un unico mostro che solitamente viene chiamato globalismo e i loro programmi siano chiaramente improntati al pensiero unico dominante.

Delle istanze del popolo non interessa nulla a nessuno, altrimenti la politica viaggerebbe su altri binari!

Risvegliata 2022