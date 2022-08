Italiani all’estero, Garavini (IV): “Esenzione Imu pensionati Aire traguardo importante, possibile anche grazie alla mobilitazione di alcuni Comuni. Grata per il loro supporto”

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Italiani all’estero, Garavini (IV): “Esenzione Imu pensionati Aire traguardo importante, possibile anche grazie alla mobilitazione di alcuniComuni. Grata per il loro supporto”

La Vicepresidente commissione Esteri del Senato incontrando a Mirabella Imbaccari la comunità degli italiani emigrati

Roma, 24 ago. -“In questa legislatura mi é riuscito di ottenere un risultato importante. L’esenzione al 50% sull’Imu per gli Aire titolari di una pensione in convenzione, maggiorata del 12,5% per il 2022. Un traguardo al quale ho personalmente lavorato a lungo, con determinazione. E che ho potuto raggiungere anche grazie al prezioso lavoro di sensibilizzazione portato avanti da alcune giunte comunali. Come a Mirabella Imbaccari, dove l’amministrazione, guidata dal Sindaco Giovanni Ferro, aveva approvato una delibera per sensibilizzare il governo a reintrodurre l’esenzione”.

“Insieme al comune catanese, anche altre realtà locali si sono mobilitate con delibere di giunta analoghe, riuscendo in alcuni casi – ad esempio a Marsico Nuovo in provincia di Potenza o a Pedavena in provincia di Belluno – a prevedere anche l’esonero totale. Questa mobilitazione dal basso, volta a reintrodurre l’esenzione Imu, è stata di grande sostegno alla mia azione parlamentare. E ha contribuito al raggiungimento del risultato. Per questo sono grata ai Sindaci che si sono schierati apertamente a favore di questa riduzione delle tasse per i concittadini all’estero”.

“Chi vive il territorio, infatti, sa bene quanto il legame con i connazionali all’estero sia fonte di ricchezza. Perché permette di coltivare quel circuito virtuoso anche dal punto di vista economico e turistico che gli italiani all’estero innescano nei confronti del loro Comune di origine. Ora bisogna proseguire questo percorso condiviso tra politica e società civile. In maniera tale che si arrivi innanzitutto a mantenere l’esenzione attualmente in essere. E poi la si aumenti ulteriormente”. Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri, incontrando a Mirabella Imbaccari il Sindaco, Giovanni Ferro e la comunità degli italiani emigrati all’estero.

