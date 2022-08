(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Elezioni. Lattanzio, da Meloni e Salvini solo proposte a casaccio

Dichiarazione di Paolo Lattanzio, deputato Pd

Leggo che Giorgia Meloni in occasione del Meeting di Rimini ha proposto “un sistema serissimo di borse di studio, per i nostri ragazzi che nel Covid sono stati calpestati e hanno perso tutto, dal diritto alle relazioni al diritto allo sport” (lei)”. E’ importante essere onesti intellettualmente, anche in politica. Questa misura è già stata creata dal Partito Democratico, con un mio emendamento al decreto Ristori Ter ed è già legge dello stato. Il Fondo Ristori Educativi che ho proposto prevede interventi a favore di studenti e studentesse che, partendo da situazioni di disagio, hanno vissuto sulla propria pelle i maggiori danni causati dal Covid e dalla DAD. Offre, attraverso le scuole e lavorando con la comunità educante, occasioni formative, culturali, di aggregazione, sportive. E, cosa più importante, è una misura già realizzata e a bando dal 15 giugno grazie al lavoro del sottoscritto e del Ministero dell’Istruzione. Non stupisce che Meloni e Salvini lancino proposte a casaccio in campagna elettorale, ma almeno verificarne l’esistenza e lavorare sulla sostenibilità economica, sarebbe un gesto di onestà verso i cittadini.

Roma, 24 agosto 2022