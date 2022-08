(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 È morto l’ingegner Nicola Materazzi. Il cordoglio e il ricordo di Aci Salerno del pioniere salernitano dell’auto e grande progettista della Ferrari.

Da tutti noto come il papà della Ferrari F40, l’ingegnere Nicola Materazzi è stato un innovatore in campo automobilistico e l’Aci Salerno ne ricorda il grande valore di progettista e di uomo.

Aci Salerno ha avuto il piacere di premiare l’ingegnere, nato a Caselle in Pittari (SA) 83 anni fa e vissuto a Sapri, con il “Volante d’oro”. Lui accettò con grande soddisfazione il premio.

Ma l’ingegnere non era solo un provetto automobilista, ma anche un pioniere nei motori.

Portano il suo nome, infatti, la Ferrari F40, la Ferrari 288 GTO, la Bugatti EB110 e la B Engineering Edonis.

Era uno dei principali specialisti italiani di turbocompressori su cui aveva lavorato dagli anni Settanta. Quel giovane che a 21 anni aveva costruito un Kart nella sua Sapri (SA) di strada ne aveva fatta tanta.