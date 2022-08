(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 CONTEMPO FESTIVAL

“Together alone”

EVENTO RINVIATO

L’edizione 2022 di Contempo Festival che si sarebbe dovuta svolgere il 25, 26 e 27 agosto prossimi viene rinviata. I concerti previsti con Henrik Schwarz, Bugge Wesseltoft e Nicola Conte (25 agosto), Chloé & Vassilena (26 agosto) e Bigamo label night feat. Al Pagoda & Joram Feitsma (27 agosto) sono rimandati all’edizione invernale. Le procedure di rimborso dei biglietti e degli abbonamenti saranno attivate attraverso il canale oooh.events.

Restano in programma le visite guidate nel sito di Torre Castiglione, a cura di Contempo Festival in collaborazione con la Pro Loco di Conversano. In programma dal 25 al 27 agosto alle ore 17.30.

La direzione artistica del festival esprime un ringraziamento al pubblico e a tutte le figure professionali, agli enti e partner che hanno lavorato e creduto nel progetto: “Vi aspettiamo tutti, molto presto, per condividere insieme le emozioni ancora una volta con interventi di arte contemporanea e musica dal vivo internazionale”, conclude Valentina Iacovelli.

Mila Uffici Stampa