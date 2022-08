Comunicato stampa 24 agosto 2022 – Jesolo Airshow, tutto pronto per l’edizione più grande di sempre

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 JESOLO AIR SHOW, TUTTO PRONTO PER L’EDIZIONE PIÙ GRANDE DI SEMPRE

Domenica le pattuglie solcheranno il cielo della città per lo spettacolo, anticipato dalle prove che si svolgeranno sabato

Domenica 28 agosto si svolgerà lo Jesolo Air Show, lo spettacolo aereo che torna dopo due anni di stop a causa della pandemia. Lo show center della manifestazione si trova sull’arenile di piazza Brescia, ma i velivoli sono visibili lungo tutto l’arenile. L’esibizione si terrà dalle 15.00 alle 19.00 e sarà anticipato nella giornata di sabato 27 agosto dalle prove generali, dalle 15.15 alle 18.30.

