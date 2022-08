Chiara Bernardi è la nuova pediatra per il comune di Firenzuola. Coperti anche Marradi e Palazzuolo

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Dal 1° settembre la pediatra Bernardi è la nuova incaricata per il comune di Firenzuola. Niente cambia per le famiglie

Un giorno alla settimana confermato a Marradi il dr Ravagli. Seguirà i bimbi anche di Palazzuolo

Firenze – Dal 1° settembre la dottoressa Chiara Bernardi è il nuovo pediatra del Comune di Firenzuola. In seguito al trasferimento del dottor Luca Ravagli a Barberino di Mugello, il nuovo pediatra Bernardi prenderà in carico gli assistiti residenti nel comune di Firenzuola senza nessun cambiamento per le famiglie, salvo che le stesse non vogliano optare per la scelta di un pediatra diverso. Su Firenzuola si tratta di 405 bambini di cui 150 tra 0 e 6 anni.

Quanto agli assistiti di Marradi (227 bambini)e di Palazzuolo sul Senio (75 bambini) che erano seguiti sempre dal dottor Ravagli, per assicurare la copertura di un pediatra anche in questi due Comuni dell’Alto Mugello, le due zone sono state accorpate.

Il Mugello è diventato un unico ambito con un’offerta assistenziale del territorio da parte dei pediatri che coprirà per il Basso Mugello, Barberino, Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa, San Godenzo e per l’Alto Mugello, Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio.

Pertanto grazie all’ambito unico, il dottor Ravagli per un giorno alla settimana potrà mantenere l’ambulatorio a Marradi e seguire anche i bambini di Palazzuolo sul Senio.

