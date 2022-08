(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Agricoltura: Gastaldi (Lega), bene regolamento su Agrovoltaico, sostegno a filiere produttive

Torino, 24 ago – “Soddisfazione per la pubblicazione sul sito del Mipaaf del regolamento per la realizzazione degli impianti relativi all’Agrovoltaico. Una misura molto attesa dal settore, rimandata per mesi – era prevista per maggio – e sollecitata dal gruppo Lega in commissione Agricoltura alla Camera con interrogazioni e interpellanze. Ho personalmente chiesto con un ordine del giorno al decreto Aiuti bis approvato alla Camera che ha impegnato il Governo a interloquire ancora con la Commissione Europea per valutare la possibilità di installare i pannelli fotovoltaici sui tetti di aziende agricole, agroindustriali e zootecniche anche per una potenza superiore al loro autoconsumo. Per questo, quando risaremo al governo, il nostro obiettivo sarà quello di attuare una transizione energetica senza preconcetti, continuando a sostenere le filiere produttive incentivandone la conversione. L’autunno si preannuncia difficile: con le misure contro il caro bollette dobbiamo salvare il potere d’acquisto delle famiglie e i bilanci delle nostre imprese”.

Lo dichiara il deputato della Lega e sindaco di Genola (Cn), Flavio Gastaldi.