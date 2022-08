Voci Umane | 3 settembre. Silvia Giulia Mendola in Villa Romana

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://studioesseci.musvc2.net/e/r?q=Nv%3dE6NwP_4uZw_E5_yxet_9C_4uZw_D0hbmUig.y5pI7JjIu9uQ.oIt_OcwW_Yr0_yxet_9C4Hs.85J5_OcwW_Yr_LXzb_WmCt7_yxet_0AzP_wW0_LXzb_Whgy9_yxet_0A4R-l8_4uZw_E8yPzRCDC-_LXzb_Wh_OcwW_Zp7C-X1c.._yxet_9c0_LXzb_WkM8_LXzb_VC_OcwW_YHR_yxet_0A2J_yxet_9c3_UDct5B0_4uZw_E58_OcwW_YHR_yxet_0A2P_yxet_9cr_LXzb_VmfF9_yxet_0ADK7uOpT%260%3dCY8XD5h8md%26k%3dJ7M30D.HlQ%26uM%3dEaK%26F%3d8%26K%3dGV8%26L%3dCbBZK%26N%3d-9eJbDXFdF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

A Agenparl

https://studioesseci.musvc2.net/e/t?q=4%3dGaIRHf%264%3dR%264%3daJR%265%3dWPVIe%26C%3d2q7s90P8J_8wkq_I7_0riv_J7_8wkq_HBAKA01FuOA6sE.660_Nitf_Xx%265%3d3QAMsX.660%26EA%3dYJe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

VOCI UMANE

Musei e teatro di narrazione

Prima edizione

24 agosto – 7 settembre 2022

Direzione artistica di Maria Grazia Panigada

Iniziativa promossa ed organizzata dalla Direzione regionale Musei Lombardia

[Image]

Silvia Giulia Mendola – © Marcella Foccardi

Cartella stampa e immagini: [www.studioesseci.net](https://studioesseci.musvc2.net/e/t?q=8%3d9X1V0c%26l%3dV%26v%3dX2V%26w%3dT8ZAb%26u%3dC2MpN_ztSu_A4_rvas_2A_ztSu_09sO37iJmLs0kB.n02_KQxX_Uf048nOq_KQxX_UfQw6i-Pu4n0-uNs0q-8-t06i4aiMrJ-lB-n6zKaUqHn0-xKiHi-8dD8BoIm_KQxX_Uf_MYvP_WA6aM28lGivt6uIa%269%3duNsQkU.n02%26Bs%3dcBb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Comunicato stampa

Sabato 3 settembre 2022, ore 20.30

Villa Romana, Desenzano del Garda

La casa degli spiriti

da Isabel Allende

con Silvia Giulia Mendola

Sarà accolto dallo spettacolare palcoscenico della Villa Romana di Desenzano, sabato 3 settembre, con inizio alle ore 20.30, il quarto appuntamento del nuovo Festival Voci Umane. Musei e teatro di narrazione, organizzato dalla Direzione regionale Musei Lombardia, diretta da Emanuela Daffra, e affidato alla direzione artistica di Maria Grazia Panigada.

Voci Umane. Musei e teatro di narrazione ha preso il via il 24 agosto con in Valle Camonica e proseguirà sino al 7 settembre, facendo interagire i diversi luoghi (tutti sedi museali), le loro memorie, i loro spiriti con artisti come Marco Paolini, Laura Curino, Marco Baliani, Silvia Giulia Mendola, Lucilla Giagnoni, Alessandro Albertin, Antonio Catalano.

Ma veniamo al grande appuntamento di Desenzano. Qui i resti della sontuosa villa romana, con i suoi spettacolari mosaici e le memorie che le rovine trasmettono di ciò che è stato e più non è, offrono il perfetto contesto per La casa degli Spiriti di Isabel Allende, nell’adattamento e regia Corrado Accordino, con Silvia Giulia Mendola, musica dal vivo e voce Mimosa Campironi e Linda Messerklinger.

“A mia madre, a mia nonna e alle altre straordinarie donne di questa storia”. È la dedica che apre il romanzo di Isabel Allende. La casa degli spiriti è un romanzo matriarcale. Le tre donne che rappresentano le diverse generazioni della famiglia sono complesse, complete e diversissime tra loro. Clara, la chiaroveggente, la figlia Blanca, l’artista, e Alba, che vive la rivoluzione. Accanto a loro molti altri personaggi femminili: nessuna di loro si presenta come un’eroina, tutte cercano di fare quello che trovano giusto.

Ed è proprio da un punto di vista femminile che prende avvio la narrazione in questo monologo, interpretato da una donna che, attraverso gli occhi e le voci di altre donne, racconta la storia di una famiglia. Le vicende si svolgono sullo sfondo politico-sociale del Cile durante gli ultimi decenni del Novecento, quelli del golpe del generale Pinochet del 1973, la violenza e il terrore della dittatura militare e la lenta ripresa di una vita normale, del ritorno della democrazia.

A dar voce al monologo alla narrazione è Alba, che poi si calerà nelle vesti di tutte le donne le quali, una generazione dietro l’altra, le hanno consentito di essere ciò che è ora. La loro storia, circolare ed ereditaria, è un misto di spiritismo, realtà e finzione, amori e crudeltà, carità e follia: nel loro mondo le bambine nascono con i capelli verdi e le apparizioni siedono a tavola conversando con i mortali. Accanto a quello dei vivi si dispiega il mondo dei morti, vivi come chi è in vita.

Silvia Giulia Mendola non si limita a narrare la storia scritta nei diari di Clara ma dà vita ad ogni protagonista della storia e lo fa riuscendo a portare il pubblico dentro la vicenda, trasformandolo da spettatore a partecipe, se non protagonista.

Lo spettacolo avrà luogo nel cuore di Desenzano del Garda, all’interno della Villa Romana – una delle più importanti villae tardo antiche dell’Italia settentrionale. Affacciata in origine in una splendida posizione panoramica direttamente sul lago, fu edificata in diverse fasi tra il I sec a.C. e il IV secolo d.C. Della maestosità e ricchezza di questa dimora rimangono testimonianze significative. Stupefacente per ricchezza e qualità è l’eccezionale complesso delle pavimentazioni a mosaico, che vede alternarsi in un rutilare di colori figurazioni geometriche e scene figurate.

Indicazioni

Dove: Villa Romana e Antiquarium – via Crocefisso, 22 – Desenzano del Garda (BS)

Biglietti: Il costo del biglietto per ciascuno spettacolo è di € 5.00. Alcuni biglietti saranno acquistabili in loco, fino a esaurimento posti.

Le prenotazioni saranno aperte a partire dai primi di agosto sul sito www.vivaticket.com.

La location non prevede sedie per il pubblico; si consiglia di portare con sé un telo o un cuscino per sedersi a terra.

In caso di pioggia l’iniziativa si terrà nell’Auditorium Andrea Celesti a Desenzano.

I musei che ospiteranno di volta in volta i vari appuntamenti saranno visitabili gratuitamente, secondo gli orari di apertura previsti, presentando il biglietto dello spettacolo il giorno stesso della rappresentazione o entro la settimana successiva.

Direzione regionale Musei Lombardia