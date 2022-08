(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Sicurezza: Molteni, solidarietà a poliziotti aggrediti da baby gang a Verona

“La mia solidarietà ai due poliziotti aggrediti, fuori dal servizio, a Verona dai componenti di una baby gang. Questo fatto gravissima conferma la diffusione e la gravità del fenomeno della violenza giovanile nei territori: si tratta di ragazzi e giovanissimi, anche immigrati di seconda generazione, dediti a vere e proprie attività criminali, che vedono nelle nostre Forze dell’Ordine un nemico da combattere”. Lo dichiara il deputato della Lega e sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. “È necessario affrontare questo fenomeno con la consapevolezza della sua complessità – prosegue -, affiancando alle doverose azioni repressive anche interventi sul fronte della prevenzione. Bisogna mettere mano alla normativa, intervenendo sulla soglia della non imputabilità, potenziare gli organici delle Forze di Polizia, per assicurare un ancora maggiore controllo del territorio, e iniziare finalmente a gestire i fenomeni migratori, perché con i numeri attuali non è possibile alcuna efficace politica di integrazione. Infine, occorre mettere in campo patti educativi che coinvolgano tutte le realtà del territorio per una vera e propria opera di prevenzione”, conclude.

