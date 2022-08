(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Meeting di Rimini, L’Abbate (M5S): Conte escluso perché altri leader ne temono capacità ed empatia con italiani

Roma, 23 agosto 2022. “Lo spettacolino del meeting di Rimini, con tutti i leader politici presenti sul palco fatta eccezione per il Presidente Giuseppe Conte, è la prova che il Movimento 5 Stelle continua ad essere scomodo e temuto da certi poteri”. Lo ha dichiara la Senatrice del Movimento 5 Stelle Patty L’Abbate. “È comunque qualcosa di molto grave – ha continuato la Senatrice M5S – escludere il Presidente Conte da questo dibattito ed è giusto che i cittadini sappiano come stanno le cose: la volontà di censurare il Movimento 5 Stelle esiste e questa volta è stata manifestata in maniera piuttosto chiara, così come esiste evidentemente un timore di affrontare Giuseppe Conte da parte degli altri leader politici, forse perché ne temono e ne soffrono le capacità e l’empatia con gli italiani.

È ormai palese – conclude la Senatrice L’Abbate – che la coerenza che ci rende unici rispetto a tutti gli altri rappresenta per i vecchi partiti una grossa fonte di preoccupazione”.