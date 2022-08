(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 [Vedi su Web](https://nl-ufficiostampa.comune.vicenza.it/upr/pmcne9/h3vvee/show/zehu40?_t=4032c12a)

https://nl-ufficiostampa.comune.vicenza.it/nl/pmcne9/zehu40/h3vvee/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLnZpY2VuemEuaXQvYWxiby9ub3RpemllLnBocC8zMjI0Njc?_d=77M&_c=b3438fa9

COMUNICATO STAMPA

Fondazione Quvi, pubblicato l’avviso per la designazione di un rappresentante nel cda

Candidature entro le 12 di venerdì 2 settembre

Il sindaco deve procedere alla designazione di un rappresentante del Comune nel consiglio di amministrazione della fondazione di Comunità vicentina per la qualità di vita Onlus Ets, in breve “Quvi”.

L’avviso esplorativo è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire, in modo non vincolante per il Comune di Vicenza, la partecipazione e la consultazione dei candidati interessati. In ogni caso, l’amministrazione si riserva la facoltà di valutare anche soggetti diversi e ulteriori rispetto alle candidature presentate.