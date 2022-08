(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Elezioni: Novelli (FI), FVG porta verso Balcani, non lasciarlo solo

“Il Friuli Venezia Giulia, la sua comunità, le sue istituzioni non possono essere lasciate sole nell’affrontare il continuo afflusso di migranti provenienti dalla rotta balcanica. Nel corso della legislatura che sta per terminare sono più volte intervenuto per sollecitare una maggior presenza delle forze di Polizia e dell’Esercito nel presidiare i confini e un maggior supporto ai comuni, in prima linea in particolare nell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il fenomeno migratorio va governato con misure puntuali ed efficaci, senza cedere agli opposti ideologismi. Il Friuli Venezia Giulia rappresenta una delle principali porte d’ingresso, in particolare dal sud est asiatico: il problema degli ingressi va necessariamente affrontato a livello nazionale e sovranazionale, coinvolgendo gli altri Stati interessati. Al nuovo governo il compito di agire in questa direzione e allo stesso tempo individuare la formula più adatta per aiutare i comuni più vicini ai confini”.

Lo scrive il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.