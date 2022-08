(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Elezioni, Mazzetti (FI-Centrodestra) a Nazione Prato: riepilogo

Roma, 23 agosto. “Dal PD un altro paracadutato? Tanti pratesi sono esterrefatti: è la dimostrazione di quanto il PD consideri la seconda città toscana, la terza del Centro Italia e il suo distretto industriale. Il Centrodestra, nonostante il taglio dei parlamentari, si è premurato di dare spazio e rappresentanza a Prato”, lo ha dichiarato Erica Mazzetti, Deputata FI e candidata del Centrodestra nell’uninominale Prato, Pistoia e Mugello, a La Nazione Prato. “Senza impianti di smaltimento – ha aggiunto Mazzetti – i rifiuti resteranno un costo per cittadini e imprese. Il nodo rifiuti è drammatico in Toscana: si parla di termovalorizzatore da decenni ma il PD non agisce. I rifiuti possono essere una risorsa, anche dal punto di vista energetico”. Secondo Mazzetti, “le infrastrutture non hanno colore, ove richieste vanno fatte, come la terza corsia sulla Firenze-Mare, il sottopasso del Soccorso, ma anche al raddoppio ferroviario per la Costa Tirrenica”. Per Mazzetti la sanità è “il massimo fallimento del PD: un esempio eclatante della distanza tra la loro narrazione e la realtà, tra la favola del ‘modello toscano’ e la verità dei tagli, dei reparti chiusi, dei disservizi”. Un problema di tutti i territori toscani: “Sono stati democratici, hanno devastato i servizi per tutti, anche per i posti che ritengono ‘blindati’”.