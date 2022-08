(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Elezioni, Mazzetti (FI) a Nazione/1: “Prato deve sempre avere voce in capitolo a Roma. Da PD paracadutato? Territorio esterrefatto”

Roma, 23 agosto. “Tutta la Toscana sta diventando contendibile, con la mia squadra faremo il massimo per far vincere la coalizione. Sono l’unica pratese in un uninominale: una responsabilità in più perché Prato è una città, un distretto conosciuto e apprezzato in tutto il mondo e deve avere voce in capitolo nelle scelte del governo. Il PD non candida un pratese? Tanti pratesi sono esterrefatti per l’ennesimo ‘paracadutato’, come uno spregio al territorio. È la dimostrazione di quanto il PD consideri la seconda città toscana, la terza del Centro Italia e il suo distretto industriale. Il Centrodestra, nonostante il taglio dei parlamentari, si è premurato di dare spazio e rappresentanza a Prato”. Lo ha dichiarato a La Nazione Prato Erica Mazzetti, candidata del Centrodestra nell’uninominale T06 (Prato, Pistoia e Mugello).