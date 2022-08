(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Elezioni: Mandelli (FI), contro caro energia basta politica dei ‘no’

“Per frenare il caro bollette è necessario lavorare in più direzioni, con una strategia e una visione. In Europa, affinché si arrivi a un tetto al prezzo del gas, e in Italia, per aumentare le estrazioni nazionali, investire sul nucleare pulito, diversificare le fonti di approvvigionamento del gas e superare la politica dei no, come quella di Bonelli e, ora, anche del suo alleato, il PD”. Così a Radio Radio il deputato di Forza Italia e vice presidente della Camera dei Deputati Andrea Mandelli.

Sara Santarelli

Addetto Stampa