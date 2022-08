(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 ELEZIONI, MAGI: “CHIORINO PARLA DI CRESCITA MA FDI NON HA MAI VOTATO IL PNRR”

“La concretezza torinese di cui parla Chiorino è pienamente soddisfatta dal programma di Più Europa che abbiamo presentato stamattina con Carlo Cottarelli. Un programma in grado di realizzare le migliori opportunità di crescita e di riforma in totale continuità con l’azione del governo Draghi. Non stupisce che gli esponenti di Fratelli d’Italia non lo comprendano dal momento che non hanno mai votato a favore del PNRR nel Parlamento italiano, cosi come in quello europeo, e hanno osteggiato quell’azione di governo trascinandosi dietro anche il centrodestra che era in maggioranza, precipitando il Paese in una crisi irresponsabile che danneggia famiglie e imprese”. Lo dichiara il deputato e presidente di +Europa, Riccardo Magi, candidato al collegio uninominale di Torino 1. “Allo stesso modo – prosegue – questa destra non sa e non vuole vedere cosa accade nel mondo, dove la Cannabis è stata legalizzata: riduzione della criminalità, mercato legale controllato e nuovo posti di lavoro. Per noi libertà e diritti civili vanno di pari passo con crescita e lo sviluppo economico. Per Chiorino e patrioti di FDI l’esempio è Orban. Tutto si tiene”, conclude Magi.

On. Riccardo Magi

Deputato di +Europa

Componente I Commissione Affari Costituzionali