(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Dal 7 al 9 settembre tornano gli OPEN DAYS di Unitus

L’Università degli Studi della Tuscia accoglierà, dal 7 al 9 settembre, gli studenti e le loro famiglie per presentare tutte le novità dell’offerta formativa per l’a.a. 2022/23 e tutti i servizi attivi per gli studenti. L’intera comunità accademica, docenti, studenti tutor e personale amministrativo saranno pronti a fornire informazioni utili per l’avvio del percorso di studio. Di fronte alla vasta scelta di corsi di studio, le giornate di Open Day hanno l’obiettivo di orientare le future matricole e, oltre alla presentazione dei corsi, sarà possibile visitare aule, strutture e laboratori, nonché conoscere le diverse associazioni studentesche. Nei giorni 5 e 9 settembre sarà anche possibile sostenere gratuitamente e on line i test di ingresso. Per informazioni si rimanda alla pagina dedicata all’indirizzo https://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/test-di-ingresso/.

Saranno presentate le novità del prossimo anno accademico che riguardano l’attivazione di cinque nuovi corsi di laurea in diverse aree: “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale”, interateneo con l’Università Foro Italico di Roma, “Scienze Forestali e ambientali”, che prevede la possibilità di svolgere parte del percorso di studi in Spagna, il corso di laurea professionalizzante in “Tecnologie per la gestione sostenibile dei sistemi zootecnici”, il corso di laurea magistrale in “Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana”, per diventare biologo-nutrizionista e “Gestione digitale dell’agricoltura e del territorio montano”, attivato presso il polo di Rieti.

L’Università della Tuscia sostiene e promuove tutto ciò che è volto ad apportare valore aggiunto e attenzione per le studentesse e gli studenti, non solo riguardo la sfera universitaria ma anche riguardo le esigenze personali. A tale proposito ampia importanza è rivestita dal diritto allo studio, con numerose possibilità di borse di studio e tutoraggi, dall’inclusione, attraverso misure specifiche per studentesse e studenti disabili o DSA, dallo sport, con il programma studente-atleta e con le strutture del centro universitario sportivo e dalle numerose iniziative e attività culturali e ricreative anche in collaborazione con le associazioni studentesche.

Il nuovo anno accademico si avvia con un potenziamento delle politiche di internazionalizzazione che si concretizza con gli oltre 450 accordi sottoscritti con università e istituzioni di tutto il mondo, con oltre 20 programmi di doppio diploma e con cinque corsi di laurea magistrale interamente erogati in lingua inglese.

Tutti i corsi di laurea sono costruiti in linea con gli standard europei per l’assicurazione della qualità e l’ateneo si interfaccia costantemente con il mondo del lavoro e con il territorio. Una interlocuzione costante e utile nella programmazione dell’offerta formativa che, sempre più spesso, si aggiorna con il cambiamento delle necessità ed esigenze del mercato del lavoro.

Per consultare il programma dell’evento è possibile visitare il sito www.unitus.it e il portale dedicato all’orientamento www.unitusorienta.unitus.it e per rimanere aggiornati sulle attività e gli eventi organizzati dall’ateneo vi invitiamo ad entrare nella nostra Community.

Per la partecipazione è prevista la compilazione di un form al seguente link https://forms.gle/aZhrzd6XGkLLEv4TAViterbo, 23 agosto 2022