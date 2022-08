COMUNICATO STAMPA – Gubbio Doc Fest: ecco le principali modifiche al traffico nel centro storico

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Divieto di sosta dalle 7 alle 01.00 in via dei Consoli e via XX Settembre, fino a domenica 28, per il passaggio di mezziDoc Fest: ecco le principali modifiche al traffico nel centro storico

In alcune zone sospeso il transito contestualmente ai grandi eventi previsti, Achille Lauro e Mario Biondi su tutti

GUBBIO (23/08/2022) – In occasione del Gubbio Doc Fest 2022, il festival che dal 21 al 28 agosto torna ad animare la città con eventi e concerti, sono in programma una serie di modifiche alla circolazione alla sosta dei veicoli nel centro storico.

In particolare:

E’ istituito il divieto di sosta con rimozione in Via dei Consoli (ambo i lati) e Via XX Settembre, nel tratto compreso tra Piazza Grande e Via Mastro Giorgio, da giovedì 25 a domenica 28 agosto 2022, dalle ore 7.00 alle ore 01.00 del giorno seguente

E’ istituito il divieto di transito in Via dei Consoli, Piazza Grande e Via XX Settembre dal 25 al 28 agosto 2022, dalle ore 18.00 alle ore 01.00 del giorno seguente