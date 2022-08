Comunicato stampa Comune di Nettuno – Scrutatori

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 ELEZIONI POLITICHE 2022, APERTE LE DOMANDE PER LA NOMINA DI SCRUTATORE

C’è tempo fino al 30 agosto per presentare la domanda per la nomina di scrutatori in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. L’avviso è riservato a coloro che risultano iscritti all’Albo Comunale degli scrutatori. Gli interessati possono inviare la domanda compilando l’apposito modulonelle seguenti modalità:

– consegna a mano presso Ufficio Protocollo del Comune di Nettuno, negli orari di apertura al pubblico;

L’avviso completo e il modello di domanda al seguente linkhttps://www.comune.nettuno.roma.it/archivio10_notizie_0_1957.html?fbclid=IwAR2K8Q9IrB8bLfyMqDO-mUNPlIePxPoQEGsgSU-eIxSt9C10Xmnrkg_jhVw

