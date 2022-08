(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 [Aperte le iscrizioni alla scuola di italiano per stranieri]

ALBINEA (23 agosto 2022) – Sono aperte le iscrizioni ai corsi di italiano per stranieri dell’anno 2022/2023 che si terranno nella sede della scuola di Italiano di via Morandi ad Albinea.

Il servizio di alfabetizzazione rivolto ad adulti stranieri è organizzato dal C.P.I.A. Reggio Sud (Ministero Istruzione Università Ricerca), in collaborazione con il Comune di Albinea e l’Unione Colline Matildiche.

I corsi sono finalizzati al conseguimento dei Livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo e B1, attivati in subordinazione alle esigenze de livelli inferiori.

Per accedere ai corsi occorre aver compiuto 18 anni di età, essere in possesso del permesso di soggiorno valido.

I corsi sono gratuiti. Da quest’anno le iscrizioni saranno anche on-line. Basterà collegarsi al sito https//cpiareggiosud.edu.it e seguire le istruzioni. Chi avesse difficoltà con questa procedura potrà comunque rivolgersi all’Ufficio Scuola di Albinea, che riceverà: lunedì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 9 alle 12 (su appuntamento) e il martedì dalle 15 alle 17 (su appuntamento).