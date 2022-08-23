1763-2022 MORTO L’ALPINO TREVIGIANO VENTURINO CAGNATO, GIA’ ALLA GUIDA DEL GRUPPO REGINATO E PRESIDENTE AVIS. IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 MORTO L’ALPINO TREVIGIANO VENTURINO CAGNATO, GIA’ ALLA GUIDA DEL “GRUPPO REGINATO” E PRESIDENTE AVIS. IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
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(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 MORTO L’ALPINO TREVIGIANO VENTURINO CAGNATO, GIA’ ALLA GUIDA DEL “GRUPPO REGINATO” E PRESIDENTE AVIS. IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE