(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 UCRAINA, PETTARIN (MISTO): UE SIA PROTAGONISTA, ALTRIMENTI GUERRA RISCHIA DI ESPANDERSI

“Fa bene il Commissario Europeo per gli Affari Economici Paolo Gentiloni a sostenere che il rischio di un ritorno alla guerra nel nostro Continente è oggi più concreto che mai. Solo se l’UE riuscirà a diventare protagonista e credibile come player globale potremo evitarlo. La guerra in Ucraina, le tensioni nei Balcani, l’emergenza climatica e ambientale sono segnali chiari e inequivocabili che l’UE deve compiere azioni concrete al più presto. I singoli Stati non possono far fronte a queste sfide. Tutto il continente deve remare nella stessa direzione per dimostrarsi forte sulla scena globale. Lo sto ribadendo da tempo, e ora non possiamo più aspettare. La priorità ora deve essere l’allargamento ai Balcani Occidentali, prima e unica medicina per evitare che le violenze dall’Ucraina possano espandersi. Le istituzioni ascoltino i segnali che arrivano dai Balcani, non si perda tempo”. Lo dichiara in una nota il deputato appartenente al Gruppo Misto Guido Germano Pettarin.