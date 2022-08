TASS, Dugin ha detto che gli assassini di sua figlia non raggiungeranno i loro obiettivi

(AGENPARL) – Roma, 22 agosto 2022 – Il popolo russo non può essere distrutto, quindi gli assassini di Daria Dugina non raggiungeranno il loro obiettivo. Lo afferma nella dichiarazione di un personaggio pubblico, il padre dell’assassinato Alexander Dugin, che lunedì è stato distribuito sul suo canale Telegram dal presidente del consiglio di amministrazione del gruppo di società Tsargrad Konstantin Malofeev.

Dugin ha sottolineato che sua figlia era “una patriota, una corrispondente militare, un’esperta dei canali centrali, una filosofa”, mentre lei “non ha mai invocato la violenza e la guerra”.

Dugin ha aggiunto che “i nemici della Russia l’hanno uccisa di nascosto”. “Ma noi, il nostro popolo, non possiamo essere spezzati nemmeno da colpi così insopportabili. Volevano schiacciare la nostra volontà con sanguinoso terrore contro i migliori e i più vulnerabili di noi. Ma non raggiungeranno il loro obiettivo”, ha sottolineato. “I nostri cuori bramano qualcosa di più della semplice vendetta o punizione. Questo è troppo meschino, non in russo. Abbiamo solo bisogno della nostra vittoria … Quindi vinci, per favore!”, ha detto.

Lunedì, il Center for Public Relations (CSP) dell’FSB russo ha dichiarato a TASS che l’omicidio di Darya Dugina era stato risolto. Secondo l’agenzia, è stato preparato dai servizi speciali ucraini, l’esecutore è una cittadina ucraina Natalia Vovk, scomparsa dopo il crimine in Estonia. Le forze dell’ordine hanno detto a TASS che Vovk sarebbe stata inserita nella lista dei ricercati per garantirne l’estradizione.