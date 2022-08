(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 FORZA ITALIA, PRESENTATE LE LISTE PER LA CAMERA E IL SENATO IN SARDEGNA

Sono state presentate a Cagliari questa mattina le liste di Forza Italia per i collegi della Camera de del Senato della Sardegna. A guidare la pattuglia azzurra saranno il coordinatore regionale, il deputato Ugo Cappellacci, che sarà il candidato del centro-destra nell’uninominale di Cagliari, il collega Pietro Pittalis, capolista nel proporzionale, e il capogruppo azzurro in consiglio regionale, Angelo Cocciu, capolista al Senato. Correranno per la Camera nel proporzionale anche Ada Lai, già dirigente del Comune di Cagliari e coordinatrice di Azzurro Donna, e Pasqualina Bardino, medico e responsabile delle donne forziste in provincia di Sassari. Per quanto riguarda il Senato, si presentano anche Rita Ragatzu, infermiera di valutazione delle cure domiciliari e assessore del Comune di Selargius, e il capogruppo in consiglio comunale di Oristano, Gigi Mureddu. “In sintonia con il presidente Berlusconi e il coordinatore Tajani – ha dichiarato Ugo Cappellacci- abbiamo composto una squadra capace di coniugare l’esperienza con la carica innovativa, di persone competenti, impegnate in prima linea in questi anni difficili per la comunità. Perché Forza Italia è la vera alternativa da un lato agli improvvisati della politica, che tanti danni hanno provocato nel passato recente, e dall’altro a quel partito della conservazione che è rappresentato dal Partito Democratico e dai “piddini mannari” Calenda e Renzi. La nostra credibilità sui fronti dei trasporti, del fisco, dell’energia, del sostegno alle famiglie e alle imprese si fonda sui fatti: questo – ha concluso Cappellacci- è quello che diremo ai sardi in una campagna elettorale in cui chiediamo di scegliere le idee più chiare e le persone in grado di tradurle in atti concreti”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/