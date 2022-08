(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Elezioni: Pagano (Pd), tetto costo energia proposta efficace e concreta

“Un tetto nazionale al prezzo dell’elettricità: la proposta di Enrico Letta e del Partito democratico centra il punto. E’ concreta, è realizzabile, e aiuterebbe immediatamente famiglie e imprese”.

Lo dichiara Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in commissione Bilancio della Camera.

“I prezzi dell’energia elettrica sono fuori controllo, e stanno mettendo in grande difficoltà sia la gestione delle utenze domestiche, sia evidentemente quella delle imprese che hanno bisogno di energia per produrre beni e servizi. Con la nostra proposta avremmo l’effetto di controllare i costi, introducendo subito e per dodici mesi un regime di prezzi amministrati per l’energia con un tetto a 100 euro per Megawattora. Con immediati benefici per gli italiani”.

