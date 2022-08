(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 ELEZIONI, BINI: TWEET DEVIANZE RIMOSSO MA I PROBLEMI DELLE PERSONE NON SI CANCELLANO

“Anoressia e obesità così come le tossicodipendenze e tante altre sono devianze giovanili da correggere con lo sport e la cultura così per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia.

Non posso permettere che si speculi su un argomento di questo tipo quando non si conosce l’entità della problematica.

Nel 2018 ho predisposto, insieme alla Sen Rizzotti, una proposta di legge sulla cura e la prevenzione dei disturbi alimentari.

Al governo, da sottosegretaria, ho lavorato con tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione per portare in legge di bilancio un contributo di 25 milioni di euro in due anni per i disturbi del comportamento alimentare e per far sì che fossero inseriti nei Lea come questione specifica rispetto alla salute mentale proprio per la grandezza del problema che rappresentano.

Anoressia, bulimia, obesità sono la seconda causa di morte tra i giovani dopo gli incidenti stradali, 4mila morti all’anno e 3 milioni e mezzo di malati in Italia. Alcolismo e tabagismo, due tra le dipendenze, provocano rispettivamente 50000 morti l’anno e 80000.

La Meloni sa di cosa sta parlando? Parlare di devianze con questa leggerezza non è ammissibile. Queste non sono devianze, sono patologie di cui ci si ammala, ci si cura e si può guarire o morire. Si parla di persone che soffrono, che non hanno il coraggio di parlare della problematica e si uccidono, dentro e fuori, perché stanno male.

Il tweet è stato rimosso dopo poco. I problemi delle persone però quelli non si cancellano. E neppure l’offesa ai malati, ai familiari, ai medici. Quelle rimangono. Queste persone lottano ogni giorno. E io sarò sempre dalla loro parte.”

Così – in una nota – Caterina Bini, sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento e senatrice PD.

*************

[Immagine che contiene testo, porcellana, ceramica

Descrizione generata automaticamente]