(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 Covid, Bassetti: “Le regole anti contagio vanno riviste, a partire dalle mascherine per gli studenti”

“Ci sono tante priorità, tanto da cambiare, per quanto riguarda le regole sul Covid – che secondo me oggi è ancora troppo burocratizzato – e provare ad allentare le catene”. Così l’infettivologo Matteo Bassetti ospite a Osservatorio Sanità sul Riformista tv. “Le regole vanno sicuramente cambiate e modificate, forse in alcuni casi anche eliminate, soprattutto molte restrizioni che sono ancora nei documenti ufficiali e che potrebbero tornare fuori. Penso alla mascherina a scuola per gli studenti, che è impresentabile e che mi auguro di non vedere più”.