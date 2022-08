(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 BALCANI, PETTARIN (MISTO): DIMOSTRAZIONI NATO NON SONO LA SOLUZIONE PER I BALCANI

“Oggi due aerei B-52 Stratofortress della US Air Force effettueranno voli di avvicinamento a bassa quota sull’Europa sudorientale per ‘dimostrare l’impegno l’impegno degli Stati Uniti sul fronte della sicurezza nei confronti degli alleati e dei partner Nato nell’Europa sudorientale’. Ben venga ogni dimostrazione dell’impegno Nato. Ma quando questo ha l’effetto di eclissare la rilevanza della UE il giudizio non può essere positivo. Più che i sorvoli dei bombardieri serve l’allargamento dell’UE ai Balcani Occidentali, l’unico modo per mettere fine una volta per tutte alle tensioni nell’area. L’UE deve decidere cosa diventare ‘da grande’: protagonista o succube delle decisioni e azioni di altri?”. Lo dichiara in una nota il deputato appartenente al Gruppo Misto Guido Germano Pettarin.