(AGENPARL) – dom 21 agosto 2022 Elezioni: Mazzetti (FI), Da Berlusconi programma serio e concreto su ambiente

Roma, 21 agosto. “L’ambiente è un tema caro al Centrodestra, declinato in modo concreto, non ideologico e, soprattutto, non ostile all’uomo e all’imprese, come invece fa la sinistra populista”, dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione Ambiente, che aggiunge: “È nella nostra storia e nei nostri valori: nelle riflessioni di Einaudi, nei primi ministri che furono espressione dei Liberali ma anche nella tradizione cristiana che ci fa apprezzare l’importanza del Creato”. “Per questo – aggiunge Mazzetti – Berlusconi ha ragione: i boschi circolari servono alle nostre città per il benessere delle persone del territorio. Sono un intervento concreto e tangibile per l’ambiente e per le persone: il verde urbano è vita, salute, armonia con la natura, è benessere e il presidente Berlusconi lo aveva già intuito e messo in pratica oltre 40 anni fa con la realizzazione di Milano 2. Il verde urbano, inoltre, è vera equità che manca nelle zone marginali di cui i signori della sinistra parlano senza metterci mai piede, soprattutto nelle città governate dalla sinistra”. “In regioni come la mia Toscana – rimarca la parlamentare pratese – i regolamenti sgangherati delle sinistre, che hanno sempre governato, hanno portato alla distruzione di parte del patrimonio boschivo, con tagli incontrollati senza mai ri-piantare, spesso fatti da aziende improvvisate, che hanno distrutto un patrimonio naturale, polmone d’ossigeno e fonte di abbattimento Co2, che preveniva il dissesto idrogeologico e le sue drammatiche conseguenze”. “Forza Italia nel governo di Centrodestra sarà propositiva, con azioni come quella dei boschi, per tutelare l’ambiente e la salubrità delle persone”, chiosa Mazzetti.