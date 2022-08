(AGENPARL) – dom 21 agosto 2022 ELEZIONI, MAGI: BASTA PROCEDURE BORBONICHE PER PRESENTAZIONE LISTE

“In un Paese normale che voglia e sappia usare la tecnologia al servizio dei cittadini e della democrazia non solo non ci sarebbe stato bisogno dell’iniziativa di Marco Cappato per consentire la sottoscrizione delle liste elettorali con firma digitale ma tutto il procedimento di presentazione delle liste sarebbe digitalizzato”, così su Facebook il deputato e presidente di Più Europa Riccardo Magi. “Non vi sono più ragioni per impedire che tutte le fasi della presentazione delle liste, dalla raccolta firme al deposito dei simboli e delle stesse liste avvenga con modalità telematica. In questo modo vi sarebbero maggiori garanzie di trasparenza e legalità di tutta la procedura che invece nel 2022 è ancora caratterizzata da un delirio borbonico di timbri e di carte che viaggiano da un capo all’altro del Paese. Dov’è la transizione digitale? Lo scorso anno siamo riusciti a ottenere una grandissima conquista riconoscendo la validità della firma digitale per sottoscrivere i referendum. A dicembre avevo presentato un emendamento per estendere la raccolta con le firme digitali delle liste elettorali ma il mio tentativo di modifica è stato bocciato per il voto contrario del centrodestra, per l’astensione di Italia Viva e per le assenze improvvise e non casuali nelle file del M5S. La votazione quella notte fini’ con 19 voti favorevoli e 19 contrari e l’emendamento fu così respinto. Di sicuro non ci arrenderemo e come Più Europa porteremo questa battaglia anche nella prossima legislatura”, conclude Magi.

On. Riccardo Magi

Deputato di +Europa

Componente I Commissione Affari Costituzionali