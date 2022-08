(AGENPARL) – sab 20 agosto 2022 Pavoncello(Lega): PD chiarisca posizione su Israele, allontanando gli antisemiti.

Sono esterrefatto, nei candidati del PD continuano ad emergere ambiguità sul diritto di Israele ad esistere e a difendersi, dopo La Regina Segretario Regionale del PD ed ex candidato a queste elezioni politiche, un’altra giovane, Rachele Scarpa Vicesegretaria del PD Veneto, presentata in pompa magna dal Segretario Nazionale del PD Enrico Letta, solo poco tempo fa(2021) pubblicava post contro Israele(che chiamava oppressore), non condividendo la presenza alla manifestazione di solidarietà per Israele proprio di Enrico Letta, che guarda caso correggeva anche la sua dichiarazione rispetto a quella fatta sul palco-lo dichiara Angelo Pavoncello dirigente regionale della Lega-Lazio Salvini Premier.

Da anni arrivano segnali sbagliati dai dirigenti nazionali della sinistra e del PD, penso a quando D’Alema, all’epoca addirittura Vicepresidente del Consiglio dei Ministri del Governo Prodi camminava sotto braccio del leader di Hezbollah.

Forse proprio per questo i giovani del PD hanno una posizione così netta contro Israele ? Forse proprio perché chi dovrebbe guidarli a sua volta ha posizioni ambigue ?

Letta, Fiano e la dirigenza del PD chiariscano una volta per tutte le posizioni del proprio partito allontanando chi ha posizioni antisemite.

Al contrario posso dire che Matteo Salvini ha una posizione chiara e netta sia sul diritto di Israele ad esistere che a difendersi, così come è sempre stata chiara la sua posizione nel combattere l’antisemitismo, dimostrandolo con la vicinanza in ogni circostanza e dettando questa linea nella Lega dai vertici fino ai giovani, con i fatti mettendoci sempre la faccia spesso ricevendo anche minacce di morte-conclude Angelo Pavoncello(Lega-Lazio Salvini Premier.