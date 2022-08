(AGENPARL) – sab 20 agosto 2022 Elezioni. Calandrini (FdI): si occupi delle sue liste e non di FdI

“La sinistra e certa stampa che in questi giorni stanno gettando fango su Fratelli d’Italia, farebbero bene a guardare in casa propria dove stanno emergendo candidati antisemiti, oppure irascibili se non addirittura violenti. Letta inizi a pensare alle sue liste invece di accusare Giorgia Meloni di essere un pericolo per la democrazia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini.