comunicato stampa del 30.07.2022

GUARDIA SANFRAMONDI (BN). CONTROLLI DEI CARABINIERI PRESSO ALCUNI ESERCIZI PUBBLICI. SANZIONATI I TITOLARI DI UN BAR E PIZZERIA PER CARENZE IGIENICO-SANITARIE ED IMPIEGO DI UN LAVORATORE IN NERO. ELEVATE MULTE PER CIRCA 5000 EURO E SEQUESTRATI 450 KG DI ALIMENTI.

Nel corso della serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e della Stazione di Guardia Sanframondi coadiuvati da personale dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Benevento e della Tutela della Salute di Salerno (NAS) con l’ausilio di personale dell’ASL di Benevento hanno proceduto al controllo di due esercizi commerciali in Guardia Sanframondi.

L’esito conclusivo delle attività ispettive ha determinato la chiusura “ad horas” di un bar del paese con apposizione di sigilli, in quanto durante il controllo sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie e funzionali. Il titolare è stato diffidato a non operare ulteriore attività di manipolazione, trasformazione e somministrazione di alimenti e bevande fino all’ottimale ripristino delle condizioni igienico- sanitarie. Per analoga motivazione è stata disposta anche la chiusura di una pizzeria al cui proprietario è stata comminata una sanzione amministrativa per complessivi euro 5.1000 in quanto impiegava un lavoratore “a nero” e deteneva sostanze alimentari prive di ogni tracciabilità per la sicurezza alimentare, opportunamente sequestrate.

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti amministrativi da parte degli organi di controllo.