OPERAZIONE DIA CO REGGIO CALABRIA del 26 LUGLIO 2022

(AGENPARL) – mar 26 luglio 2022 GUARDIA DI FINANZA
Comando Provinciale Reggio Calabria
Reggio Calabria, 26 Luglio 2022
COMUNICATO STAMPA
Reggio Calabria, 26 Luglio 2022
REGGIO CALABRIA. OPERAZIONE PLANNING: D.I.A. E GUARDIA DI FINANZA HANNO ESEGUITO UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE NEI CONFRONTI DI 12 SOGGETTI GRAVEMENTE INDIZIATI, A VARIO TITOLO, DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA, CONCORSO ESTERNO, ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, AUTORICICLAGGIO, TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI, IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA.
SEQUESTRO DI BENI, IN ITALIA E ALL’ESTERO, PER OLTRE 32 MILIONI DI EURO.