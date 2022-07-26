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    martedì, Luglio 26

    OPERAZIONE DIA CO REGGIO CALABRIA del 26 LUGLIO 2022

    Agenparl Italia

    (AGENPARL) – mar 26 luglio 2022 GUARDIA DI FINANZA
    Comando Provinciale Reggio Calabria

    Reggio Calabria, 26 Luglio 2022
    COMUNICATO STAMPA
    Reggio Calabria, 26 Luglio 2022
    REGGIO CALABRIA. OPERAZIONE PLANNING: D.I.A. E GUARDIA DI FINANZA HANNO ESEGUITO UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE NEI CONFRONTI DI 12 SOGGETTI GRAVEMENTE INDIZIATI, A VARIO TITOLO, DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA, CONCORSO ESTERNO, ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, AUTORICICLAGGIO, TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI, IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA.
    SEQUESTRO DI BENI, IN ITALIA E ALL’ESTERO, PER OLTRE 32 MILIONI DI EURO.

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